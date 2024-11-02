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        Doğal gaz borusu alev aldı, yandaki evin çatısını yaktı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde doğal gaz dağıtım borusunun çalışma sırasında delinmesi sonucu çıkan yangın, yanındaki evin çatısına sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:15
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        Doğal gaz borusu alev aldı, yandaki evin çatısını yaktı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde doğal gaz dağıtım borusunun çalışma sırasında delinmesi sonucu çıkan yangın, yanındaki evin çatısına sıçradı. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Maslak Sokak'ta sabah saatlerinde, dağıtım şirketi ekipleri, doğal gaz hattında onarım çalışması yaparken, borunun delinmesi sonucu yangın çıktı. Doğal gaz borusundan yükselen alevler, yanındaki tek katlı evin çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri geldi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Doğal gaz dağıtım şirketinden gelen ekiplerin gazı kesmesi üzerine boru hattındaki yangın da söndü. Bu sırada evden çıkmaya çalışırken düşerek yaralanan Mustafa Ç. ve eşi Ayşe Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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