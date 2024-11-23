Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı (4)

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Kocaeli’nin batı ilçeleri Çayırova, Gebze ve Darıca, beyaza büründü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.