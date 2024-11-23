Kocaeli'de sağanak ve fırtına nedeniyle tekneler battı (5)

İzmit Körfezi’nin iki yakasını birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

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