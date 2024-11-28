Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı; o anlar kamerada

Yangın, saat 17.30 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Özgürlük Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halinde olduğu sırada motor kısmından alev aldı. Sürücü aracını durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

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