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        Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı; o anlar kamerada

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 19:45 Güncelleme: 28.11.2024 - 19:50
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        Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı; o anlar kamerada
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        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Yangın, saat 17.30 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Özgürlük Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halinde olduğu sırada motor kısmından alev aldı. Sürücü aracını durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

        Öte yandan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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