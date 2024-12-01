Kocaeli'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde belirlediği bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 16 parça halinde, toplam 17 bin 757 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.