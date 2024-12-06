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        Denizde el ve ayakları bağlı cesedi bulunan 2 çocuk babası için ailesi kayıp başvurusu yapmış

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde denizde elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan 2 çocuk babası İbrahim Demir'in (69) 3 Aralık'ta evinden çıkıp, geri dönmediği, ailesinin de 1 gün sonra hakkında kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:15
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        Denizde el ve ayakları bağlı cesedi bulunan 2 çocuk babası için ailesi kayıp başvurusu yapmış
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde denizde elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan 2 çocuk babası İbrahim Demir'in (69) 3 Aralık'ta evinden çıkıp, geri dönmediği, ailesinin de 1 gün sonra hakkında kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

        Olay, dün sabah İzmit Körfezi Ömer Türkçakal Bulvarı açıklarında meydana geldi. Körfez'de avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin ağlarına ceset takıldı. Balıkçıların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, deniz polisleri tarafından çıkarıldı. Elleri ve ayakları bağlı olan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İncelemede, cesedin İbrahim Demir'e ait olduğu belirlendi.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Emekli İbrahim Demir'in, 3 Aralık günü Başiskele ilçesindeki evinden çıktıktan sonra geri dönmediği, ailesinin de 4 Aralık'ta kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Demir'in cenazesinin bugün Başiskele ilçesinde Yuvacık Tınaztepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Ayazma Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü incelemesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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