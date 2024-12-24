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        Veliyle tartışırken beyin kanaması geçiren öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını yitirdi

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde veliyle tartıştığı sırada beyin kanaması geçiren ana sınıfı öğretmeni Sema Özdemir (42), yoğun bakımdaki 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:50
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        Veliyle tartışırken beyin kanaması geçiren öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını yitirdi
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde veliyle tartıştığı sırada beyin kanaması geçiren ana sınıfı öğretmeni Sema Özdemir (42), yoğun bakımdaki 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 11 Aralık’ta öğle saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Nenehatun Mahallesi’ndeki Nenehatun İlkokulu'nda meydana geldi. Ücretli ana sınıfı öğretmeni Sema Özdemir, öğle derslerinin bitiminde öğrencilerin okuldan rahatça çıkabilmeleri için kapıdan çekilme uyarısında bulunduğu veli ile yaşadığı tartışma sırasında yere yığıldı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir’in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Sema Özdemir, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Yoğun bakım servisinde 13 gündür tedavi gören Sema Özdemir, bugün yaşamını yitirdi. Sema Özdemir’in cenazesinin memleketi Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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