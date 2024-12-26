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        Trafikte tartışan sürücüler birbirlerine ateş açtı; 1'i yoldan geçen 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde trafikte tartışan sürücüler E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 19:57 Güncelleme: 26.12.2024 - 20:00
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        Trafikte tartışan sürücüler birbirlerine ateş açtı; 1'i yoldan geçen 2 yaralı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde trafikte tartışan sürücüler E.B. ile K.A., tabancalarıyla birbirlerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği E.B. ve yoldan geçen otomobildeki T.S. isimli kadın yolcu yaralanırken, K.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi, Hamit Kaplan Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan ve plakaları öğrenilemeyen araçların sürücüleri E.B. ve K.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle araçlarından inen E.B. ile K.A., tabancalarını çıkararak birbirlerine ateş açtı. Çevredekiler panik yaşarken, kurşunların isabet ettiği E.B. ve yoldan geçen 34 HGJ 722 plakalı otomobildeki T.S. (24) isimli kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.B. ve T.S., hastaneye kaldırıldı.

        Olaya karışan sürücülerden K.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 34 HGJ 722 plakalı otomobilin ön camı ile sağ ön ve arka lastiğine 4 kurşun isabet ettiği, caddede ise boş kurşun kovanları olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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