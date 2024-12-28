Kocaeli'de 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; 14 yaralı (2)
DARICA'DA2'NCİ DOĞAL GAZ PATLAMASI; 1 YARALIKocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralanırken aynı ilçede ikinci bir doğal gaz patlaması daha yaşandı.
DARICA’DA2’NCİ DOĞAL GAZ PATLAMASI; 1 YARALI
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralanırken aynı ilçede ikinci bir doğal gaz patlaması daha yaşandı. Özhan Mahallesi Osmangazi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında da doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamada bir kadının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, patlamanın yaşandığı binada inceleme başlattı.
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