Kocaeli'de 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; 14 yaralı (2)

DARICA’DA2’NCİ DOĞAL GAZ PATLAMASI; 1 YARALI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralanırken aynı ilçede ikinci bir doğal gaz patlaması daha yaşandı. Özhan Mahallesi Osmangazi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında da doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamada bir kadının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.