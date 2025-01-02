Define ararken kayanın altında sıkıştı, itfaiye kurtardı

Olay, saat 01.00 sıralarında Karaabdülbaki Mahallesi Kartepe Yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen arkadaşı ile define arayan Cem Dal, kazdığı kayanın hareket etmesi sonucu altında sıkıştı. Cem Dal’ın bulunduğu yerden çıkamaması üzerine arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı kayanın altından çıkarılan Cem Dal, sırt tahtası ile yaklaşık 500 metre taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cem Dal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cem Dal’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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