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        Kocaeli'de 'park' kavgası; 4 yaralı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde park meselesi nedeniyle çıkan sopalı kavgada 4 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:01 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:05
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        Kocaeli'de 'park' kavgası; 4 yaralı
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        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde park meselesi nedeniyle çıkan sopalı kavgada 4 kişi, yaralandı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Gölcük ilçesi Piyalepaşa Mahallesi 579'uncu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, araç park etme meselesi nedeniyle M.Y., Y.Y., P.A. ve N.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirine sopa ile saldırdı. 4 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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