İzmit'te çatı katındaki yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesi Hacıhızır Mahallesi Tüfekçi Bayırı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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