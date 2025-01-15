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        4 ilde fabrikalardan 2 milyon TL çalan çelik kasa hırsızları yakalandı

        KOCAELİ'nin de olduğu 4 ilde ikiz plakalı hafif ticari araçla, yol kenarlarındaki fabrikalara girip çelik kasaları soyduğu ve yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen 7 şüpheli polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:35
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        4 ilde fabrikalardan 2 milyon TL çalan çelik kasa hırsızları yakalandı
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        KOCAELİ’nin de olduğu 4 ilde ikiz plakalı hafif ticari araçla, yol kenarlarındaki fabrikalara girip çelik kasaları soyduğu ve yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen 7 şüpheli polis tarafından yakalandı.

        İzmit ilçesinde, geçen yıl 30 Aralık’ta bir fabrikaya gece saatlerinde camları ve kapıları kırıp giren kişiler, çelik kasa aradı. Kasayı bulamayan kişiler kaçarken, fabrika yetkilileri polise ihbarda bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kameralarına yansıyan yaklaşık 10 bin aracı yüzlerce saat inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandıkları hafif ticari araçtaki plakanın ikiz plaka olduğunu, olaya giderken ve dönerken farklı plakalar kullandıklarını tespit etti.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, hafif ticari aracın 13 Ocak gecesi tekrar Kocaeli'ye giriş yaptığı tespit edildi. Takibin ardından sabaha karşı TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişi İstanbul istikametinde ekiplerin düzenlediği operasyonla hafif ticari araç durduruldu. Araçtaki, Z.Y. (52), E.T. (42), E.T. (39), F.O. (27), E.B. (26) ve T.T. (24) gözaltına alındı. Araçtaki aramada 4 telsiz, 2 tabanca ve çelik kasa açmada kullanıldığı değerlendirilen spiral makinesi, levye gibi malzemeler ele geçirildi. Araç sahibi olduğu belirlenen E.G. (31) ise 14 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        2 AYDA 10 HIRSIZLIK

        Çalışmalarda şüphelilerin son 2 ayda Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da toplamda 10 hırsızlık olayına karıştıkları ve 2 milyon TL'lik hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Özellikle yol kenarlarındaki fabrikaları seçen şüphelerin, bir kişiyi gözcü bırakıp, kalanının fabrikaya doğru hareket ettiği, içeriye girerken maske ve eldiven taktıkları, bu süreçte haberleşme için telsiz kullandıkları belirlendi. Yanlarında sırt çantası olan şüphelilerin çantalarında çelik kasa açmak için kullandıkları levye ve spiral malzemesi gibi aletler taşıdığı da tespit edildi. Şüphelilerin, daha önce girdikleri bir fabrikada güvenlik görevlisiyle silahlı çatışmaya girdiği, polisten kaçarken de telsiz ve şarjör düşürdükleri de öğrenildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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