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        4 ilde fabrikalardan 2 milyon TL çalan çelik kasa hırsızları yakalandı (2)

        TUTUKLANDILARKocaeli'ninde olduğu 4 ilde ikiz plakalı hafif ticari araçla, yol kenarlarındaki fabrikalara girip çelik kasaları soyduğu ve yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:55
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        4 ilde fabrikalardan 2 milyon TL çalan çelik kasa hırsızları yakalandı (2)
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        TUTUKLANDILAR

        Kocaeli'ninde olduğu 4 ilde ikiz plakalı hafif ticari araçla, yol kenarlarındaki fabrikalara girip çelik kasaları soyduğu ve yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. İfadelerinin ardından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.T.'nin benzer suçlardan 10, Z.Y.'nin 9, E.B.'nin 7, E.G.'nin 7, F.O.'nun 6, E.T.'nin 1 ve T.T.'nin 1 suç kaydı olmak üzere şüphelilerin toplamda 41 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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