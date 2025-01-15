4 ilde fabrikalardan 2 milyon TL çalan çelik kasa hırsızları yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Kocaeli'ninde olduğu 4 ilde ikiz plakalı hafif ticari araçla, yol kenarlarındaki fabrikalara girip çelik kasaları soyduğu ve yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. İfadelerinin ardından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.T.'nin benzer suçlardan 10, Z.Y.'nin 9, E.B.'nin 7, E.G.'nin 7, F.O.'nun 6, E.T.'nin 1 ve T.T.'nin 1 suç kaydı olmak üzere şüphelilerin toplamda 41 suç kaydı olduğu öğrenildi.