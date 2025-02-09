Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ı transfer etti

1’inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, son olarak Hatayspor’da forma giyen sol kanat oyuncusu Rigoberto Manuel Rivas Vindel’i renklerine bağladı. Körfez Burunga Tesisleri'nde, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile bir araya gelen Rigoberto Rivas, 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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