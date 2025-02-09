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        Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ı transfer etti

        KOCAELİSPOR,sol kanat oyuncusu Rigoberto Manuel Rivas Vindel ile 2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:28 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:30
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        Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ı transfer etti
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        KOCAELİSPOR,sol kanat oyuncusu Rigoberto Manuel Rivas Vindel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        1’inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, son olarak Hatayspor’da forma giyen sol kanat oyuncusu Rigoberto Manuel Rivas Vindel’i renklerine bağladı. Körfez Burunga Tesisleri'nde, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile bir araya gelen Rigoberto Rivas, 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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