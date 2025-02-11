2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı komşu kavgasında anne-oğula 65'er yıla kadar hapis istemi

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde apartmanda komşular arasında çıkan kavgada, bıçakla Ahmet (52) ve kızı Ebru Avcı’yı (25) öldüren, Mustafa ve Fatma Avcı’yı da yaralayan Hakan Yiğit (39) ve annesi Tülay Yiğit’in (59) yargılandığı davada mütalaasını veren Cumhuriyet savcı, 2 sanık için 65’er yıla kadar hapis cezası istedi.

Olay, 15 Ağustos 2021’de Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit ile daha önce ses, rahatsızlık verme, binaya kamera sistemi kurulması gibi sebeplerle husumetli oldukları aynı apartmandaki komşuları Avcı ailesi arasında kavga çıktı. Taraflar, birbirine saldırırken, Hakan ve Tülay Yiğit karşı aile üyelerinden Ahmet, eşi Fatma ve kızı Ebru Avcı ile kardeşi Mustafa Avcı'yı binanın kapısını önünde defalarca bıçakladı. Ahmet Avcı olay yerinde, kızı Ebru Avcı da kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti, eşi Fatma Avcı ve kardeşi Mustafa Avcı ise tedavileri sonrası taburcu oldu. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Tülay ve Hakan Yiğit tutuklandı.

Anne ve oğlu hakkında 'Kasten öldürme’ suçundan 2’şer kez müebbet, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 30’ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 12’nci duruşması, Gebze 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Tülay ve Hakan Yiğit, öldürülen ailenin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada taraflar arasında daha önce komşuluk ilişkileri nedeniyle polis ve adliyeye yansımış anlaşmazlıklar olduğu, sanık Hakan Yiğit’in bu sebepler nedeniyle kendi evine kamera taktırdığı belirtildi.

‘AKILLI OL SENİ ALDIRIRIM’

Olay günü sanık anne ve oğlunun ellerinde poşetlerle market alışverişinden döndükleri, öldürülen Ahmet Avcı’nın ağabeyi Mustafa Avcı’nın ise pikniğe gitmek amacıyla Ahmet’in evine gittiği ve sigara içmek için dışarıda olduğu sırada sanıklara yönelik ‘Akıllı ol seni aldırırım’ cümlesi kullanmasının ardından sanıklar ile Avcı arasında tartışma çıktığı mütalaada yer aldı.