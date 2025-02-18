Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın söndürüldü (3)

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde metro inşaatı sahasında yerin 47 metre altındaki sondaj çalışması sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 26 saat sonra itfaiyenin yangın battaniyesi ile müdahalesi sonucu söndürüldü. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın uzman ekipleri tarafından numune alınmasının ardından, gazın tekrar kontrollü şekilde yakılıp tahliye edilmesi bekleniyor.

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