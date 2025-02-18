Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın söndürüldü (3)

        TAHLİYEEDİLECEKKocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde metro inşaatı sahasında yerin 47 metre altındaki sondaj çalışması sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 26 saat sonra itfaiyenin yangın battaniyesi ile müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:07 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın söndürüldü (3)
        ABONE OL

        TAHLİYEEDİLECEK

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde metro inşaatı sahasında yerin 47 metre altındaki sondaj çalışması sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 26 saat sonra itfaiyenin yangın battaniyesi ile müdahalesi sonucu söndürüldü. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın uzman ekipleri tarafından numune alınmasının ardından, gazın tekrar kontrollü şekilde yakılıp tahliye edilmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması

        Benzer Haberler

        Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın devam ediyor...
        Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın devam ediyor...
        Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın devam ediyor
        Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın devam ediyor
        Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı (2)
        Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı (2)
        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor
        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor
        Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı
        Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı
        Boşandıktan 20 gün sonra eski eşini öldüren sanık: Tetiğe bastım, dünyam ba...
        Boşandıktan 20 gün sonra eski eşini öldüren sanık: Tetiğe bastım, dünyam ba...