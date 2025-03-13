Hurdalık alev alev yandı; mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, hurda deposunun açık alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depoda mahsur kalan köpek ise kurtarıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Köşklü Çeşme Mahallesi 566. Sokak’taki hurda deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında depoda mahsur kalan köpek ise itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.