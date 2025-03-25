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        Kocaeli'de 'İmamoğlu' protestosunda 10 gözaltı; polisten 'bayrak' hassasiyeti

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik düzenlenen protestoda 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 01:04 Güncelleme: 25.03.2025 - 01:10
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        Kocaeli'de 'İmamoğlu' protestosunda 10 gözaltı; polisten 'bayrak' hassasiyeti
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik düzenlenen protestoda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında polis, protestoculardan düşen Türk bayrağını alıp, başka bir polise verdi.

        İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi’nde toplanan grup, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, tutuklanmasını protesto etmek istedi. Önce oturma eylemi yapan grup, ardından yürüyüş yapmak istedi. Polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerenin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis, göstericilere Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edip grubu dağıttı, 10 kişi de gözaltına alındı.

        POLİSİN BAYRAK HASSASİYETİ

        Öte yandan yapılan gözaltı işlemi sırasında polis, protestoculardan düşen Türk bayrağını alıp, başka bir polise verdi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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