TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk

RAMAZAN Bayramı tatili dolayısıyla TEM Otoyolu İzmit geçişinde trafik, akıcı ilerliyor.

Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatil kararının ardından bugün mesaisini bitiren vatandaşlar, 17.00 itibarıyla yollara çıkmaya başladı. TEM otoyolu İzmit geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin de yer aldığı Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 2 şeride düşmesi sebebiyle akıcı yoğunluk oluştu. Ekipler trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için devriyesini sürdürüyor.