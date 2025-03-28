TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk
RAMAZAN Bayramı tatili dolayısıyla TEM Otoyolu İzmit geçişinde trafik, akıcı ilerliyor.
RAMAZAN Bayramı tatili dolayısıyla TEM Otoyolu İzmit geçişinde trafik, akıcı ilerliyor.
Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatil kararının ardından bugün mesaisini bitiren vatandaşlar, 17.00 itibarıyla yollara çıkmaya başladı. TEM otoyolu İzmit geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin de yer aldığı Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 2 şeride düşmesi sebebiyle akıcı yoğunluk oluştu. Ekipler trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için devriyesini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.