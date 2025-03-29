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        Parktaki tartışmada göğsünden vurularak ağır yaralandı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, parkta çıkan tartışmada tabancayla göğsünden vurulan Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 23:31 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:35
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        Parktaki tartışmada göğsünden vurularak ağır yaralandı
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        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, parkta çıkan tartışmada tabancayla göğsünden vurulan Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34), ağır yaralandı.

        Olay, 21.00 sıralarında Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi, Ahmet Lütfü Arat Bulvarı üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Hüseyin Osmanoğlu ile H.Ş. parkta oturduğu sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. H.Ş., yanında taşıdığı tabancayla Osmanoğlu’na 3 el ateş etti. Mermilerin göğsüne isabet ettiği Hasan Hüseyin Osmanoğlu ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Osmanoğlu, özel hastaneye kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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