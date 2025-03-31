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        Kocaelispor – Sakaryaspor: 3-1

        STAT: KocaeliHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Erkan Akbulut, Arif Dilmeç KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 22:11 Güncelleme: 31.03.2025 - 22:15
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        Kocaelispor – Sakaryaspor: 3-1
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        STAT: Kocaeli

        HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Erkan Akbulut, Arif Dilmeç

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Onur Öztonga), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Pedrinho, Rivas (Dk. 87 Tarkan Serbest), Vukovic (Dk. 83 Mesut Can Tunalı), Samet Yalçın, Mendes (Dk. 83 Barış Alıcı), Markao (Dk. 64 Oğulcan Çağlayan)

        SAKARYASPOR: Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 70 Muhammed Himmet Ertürk), Bülent Uzun (Dk.78 Batuhan Çakır), Kahraman Demirtaş, Nkoulou, Burak Altıparmak, Aabid (Dk. 78 Kabov), Mamadou, Kakuta (Dk. 15 Ozegovic), Simon, Burak Çoban

        GOLLER: Dk.22 Markao, Dk. 36 Samet Yalçın, Dk. 71 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk.12 Burak Çoban (Sakaryaspor)

        SARI KARTLAR: Muharrem Cinan, Pedrinho, Barış Alıcı (Kocaelispor), Mamadou, Burak Çoban (Sakaryaspor)

        1'inci Lig'in 31’inci haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor’u 3-1 mağlup etti.

        12’nci dakikada Kocaelispor’da Ahmet Oğuz'un kaleci Gökhan Değirmenci'ye göndermek istediği top kısa düşerek Sakaryaspor forması giyen Burak Çoban’ın önünde kaldı. Topu sürükleyerek rakip ceza sahasına giren Çoban, kaleciyle karşı karşıya kalmasının ardından vurduğu şutla topu ağlara gönderdi. İtirazlar üzerine gol, ofsayt şüphesiyle VAR’da incelendi; ardından da hakem gol kararını verdi: 0-1.

        16’ncı dakikada atağa geçen Kocaelispor’da Rivas, sağ kanattan pasını ceza sahası içerisindeki Ahmet Oğuz’a gönderdi. Ceza sahası içerisinden Ahmet Oğuz’un şutunu kaleci Szumski çıkardı.

        22’nci dakikada Kocaelisporlu Appindangoye’nin uzun topunu karşılayan Mendes, rakiplerinin arasından geçerek topu ceza sahası içerisine sürükledi. Mendes’in yerden çektiği şutu kaleci Szumski çıkarırken, seken topa vuran Markao’nun şutu skoru eşitledi: 1-1.

        36’ncı dakikada Kocaelispor’da Ahmet Oğuz’un sol kanattan kullandığı taç atışına ceza sahasında dokunan olmadı. Yerden seken topu kontrol eden Samet Yalçın’ın çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

        İlk yarı Kocaelispor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

        65’inci dakikada Sakaryaspor’un kalecisi Szumski, Nkoulou’nun pasını karşılarken topu ayağından fazla açtı. Araya giren Mendes topu auta gönderdi.

        66’ncı dakikada kontratağa kalkan Kocaelispor’da Oğulcan sağ kanattan taşıdığı topu sol kanattaki Mendes’e gönderdi. Mendes’in ceza sahası içerisinden vurduğu şut kalenin sağından auta çıktı.

        71’inci dakikada Kocaelispor’da Rivas, attığı topuk pasıyla Samet Yalçın'ı topla buluşturdu. Ceza sahası içindeki Samet Yalçın'ın yerden verdiği pası karşılayan Oğulcan Çağlayan, topu rakip ağlara gönderdi: 3-1.

        Maç Kocaelispor’un 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan Kocaelispor yönetimi, maçtan önce 33 bin biletin satıldığını açıkladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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