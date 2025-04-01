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        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde dönüş yoğunluğu

        RAMAZAN Bayramı tatilinden dönenler TEM Otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde yoğunluğa neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:08 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:10
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        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde dönüş yoğunluğu
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        RAMAZAN Bayramı tatilinden dönenler TEM Otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde yoğunluğa neden oldu.

        Ramazan Bayramı tatilinin 3’üncü gününde memleket ya da tatilden dönen vatandaşlar, TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişinde Bekirdere rampası bölgesinde İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturdu. Yolun 2 şeride düştüğü Gültepe ve Korutepe tünellerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Ankara istikametinde ise trafiğin akıcı olduğu görüldü. Otoyolun diğer kesimlerinde ise trafik akıcı seyrediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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