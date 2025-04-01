TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde dönüş yoğunluğu (2)

TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişinde saat 16.00 sıralarında başlayan bayram trafiği yoğunluğu saat 23.00 itibariyle sürüyor. Bekirdere rampasının yaklaşık 1 kilometre ilerisinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 3 kilometrelik trafik yoğunluğu oluşurken sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Ankara istikametinde ise trafiğin akıcı olduğu görüldü.

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