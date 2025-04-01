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        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde dönüş yoğunluğu (2)

        İZMİTGEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişinde saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 23:25 Güncelleme: 01.04.2025 - 23:30
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        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde dönüş yoğunluğu (2)
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        İZMİTGEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

        TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişinde saat 16.00 sıralarında başlayan bayram trafiği yoğunluğu saat 23.00 itibariyle sürüyor. Bekirdere rampasının yaklaşık 1 kilometre ilerisinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 3 kilometrelik trafik yoğunluğu oluşurken sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Ankara istikametinde ise trafiğin akıcı olduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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