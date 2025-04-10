Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gebze'de, fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde elektrik motoru ve jeneratör üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 07:56 Güncelleme: 10.04.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gebze'de, fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde elektrik motoru ve jeneratör üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 563. Sokak’ta bulunan elektrik motoru ve jeneratör üretimi yapılan bir fabrikada saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağanak, kar ve toz taşınımı
        Sağanak, kar ve toz taşınımı
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Taksiciler ile öğrenciler birbirine girdi
        Taksiciler ile öğrenciler birbirine girdi
        Doğum yardımı yönetmeliği yürürlüğe girdi
        Doğum yardımı yönetmeliği yürürlüğe girdi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        "Yanlış biliniyor"
        "Yanlış biliniyor"
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı

        Benzer Haberler

        İki katlı evin bacasında çıkan yangın söndürüldü
        İki katlı evin bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de TIR'a çarpan kamyonun şoförü yaralandı
        Kocaeli'de TIR'a çarpan kamyonun şoförü yaralandı
        Kocaeli Emniyet Müdürü Karaduman, şehitliği ziyaret etti
        Kocaeli Emniyet Müdürü Karaduman, şehitliği ziyaret etti
        Kocaeli'de "AKUT Kocaeli Eğitim ve Operasyon Merkezi" açıldı
        Kocaeli'de "AKUT Kocaeli Eğitim ve Operasyon Merkezi" açıldı
        Hasta taşıyan ambulansla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
        Hasta taşıyan ambulansla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
        Kocaeli'de ambulansla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de ambulansla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı