Gebze'de, fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 563. Sokak’ta bulunan elektrik motoru ve jeneratör üretimi yapılan bir fabrikada saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde elektrik motoru ve jeneratör üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.