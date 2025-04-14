3 katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 16.00 sıralarında Cami Mahallesi Karaaslan Caddesi’nde bulunan 3 katlı apartmanın üst katındaki baca kısmında çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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