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        3 katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:57 Güncelleme: 14.04.2025 - 20:00
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        3 katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
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        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 16.00 sıralarında Cami Mahallesi Karaaslan Caddesi’nde bulunan 3 katlı apartmanın üst katındaki baca kısmında çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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