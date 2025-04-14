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        Kocaeli'de 'İmamoğlu' protestolarında tutuklanan 6 kişi de tahliye edildi

        KOCAELİ'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece tutuklanan 6 kişi, son bir haftada her gün bir tutuklu olmak üzere tek tek adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 21:05 Güncelleme: 14.04.2025 - 21:10
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        Kocaeli'de 'İmamoğlu' protestolarında tutuklanan 6 kişi de tahliye edildi
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        KOCAELİ’de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece tutuklanan 6 kişi, son bir haftada her gün bir tutuklu olmak üzere tek tek adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda gözaltına alınan toplam 113 kişiden 28’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildiği mahkemece hakim karşısına çıkan 79 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gösterilere katılan E.D. ve Ş.E. ‘Kanunu aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma’ suçundan, B.Y. ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan, K.K., M.T. ve B.A. ise ‘Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Tutuklamalara yönelik avukatların itirazlarını inceleyen mahkeme, son hafta içinde her gün bir tutuklu olmak üzere 5 kişiyi adli kontrol şartıyla tek tek tahliyesine karar verirdi. Tek tutuklu olarak kalan B.A. da yapılan itiraz sonucu bugün adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Son tahliye ile kentte İmamoğlu protestolarında tutuklanan 6 kişinin tamamı da tahliye edilmiş oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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