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        Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci, Cihat Çelik ve Rivas'ın sözleşmeleri uzatıldı

        SÜPER Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'da takım kaptanı Gökhan Değirmenci, Cihat Çelik ve Rigoberto Rivas'ın da sözleşmeleri uzatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:37 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:45
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        Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci, Cihat Çelik ve Rivas'ın sözleşmeleri uzatıldı
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        SÜPER Lig’e çıkmayı garantileyen Kocaelispor’da takım kaptanı Gökhan Değirmenci, Cihat Çelik ve Rigoberto Rivas’ın da sözleşmeleri uzatıldı.

        1'inci Lig’in 35’inci hafta maçında Boluspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesinin ardından Kocaelispor, matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Aynı hafta deplasmanda Esenler Erokspor’a 3-1 mağlup olan Körfez temsilcisi, 69 puanla 1’inci Lig'in zirvesinde yer alıyor. Yeşil-siyahlı ekip son olarak takımın en skorer iki oyuncusu Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes’in sözleşmelerini 1 yıl uzattığını açıklamıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, takım kaptanı Gökhan Değirmenci ile Cihat Çelik’in sözleşmelerinde bulunan 1 yıllık opsiyonun kullanıldığı ve futbolcuların sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. Sözleşmesindeki opsiyon kullanılan Rigoberto Rivas’ın ise 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşmesinin uzatıldığı aktarıldı.

        Öte yandan 2024-2025 sezonunda Kocaelispor’da 33 maça çıkan Cihat Çelik 5 gol 3 asist katkısı sağladı. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Rigoberto Rivas, yeşil-siyahlı formayı terlettiği 12 maçta 2 gol katkısı verdi. Takım kaptanı deneyimli file bekçisi Gökhan Değirmenci ise ligde çıktığı 33 maçın 14’ünde kalesini gole kapattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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