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        Prof. Dr. Irmak: Depremin sığ derinlikte olması, kötü zeminlerde hissedilebilirliğini artırdı

        KOCAELİ Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:49 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:55
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        Prof. Dr. Irmak: Depremin sığ derinlikte olması, kötü zeminlerde hissedilebilirliğini artırdı
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        KOCAELİ Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Irmak, İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Depremin sığ bir derinlikte olması, depremin özellikle kötü zeminlerde hissedilebilirliğini artırmıştır” dedi.

        KOÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Irmak, DHA muhabirine telefonda Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında olan 6.2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Irmak, “Bugün meydana gelen deprem, olası büyük Marmara Depremini hatırlatması bakımından önemli bir depremdir. Depremin meydana geldiği yer Avrupa Sismoloji Merkezi’nin ilk çözümleme sonuçlarına göre 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin batısında yer almaktadır. Yine ilk çözümlemelerine göre sağ yönlü doğrultu atımlı faylanma mekanizması olarak verilmektedir. Bu da bize depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın üzerinde olmasının daha muhtemel olduğunu göstermektedir. Ancak depremi kaydeden farklı disiplinlere ait verilerin toplanması ve depremin kaynak özelliklerinin yeniden çözümlenmesi ile birlikte bu yorumların doğruluk payları artacaktır” diye konuştu.

        Hasarlı binalara yetkililerce binalara giriş izni verilmeden girilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Irmak, “Depremin sığ bir derinlikte olması, depremin özellikle kötü zeminlerde hissedilebilirliğini artırmıştır. Kötü zeminlerde bulunan zayıf dayanımlı yapıların bu depremden hasar görmesi muhtemeldir. Bu tür depremlerin yakınlardaki fay segmentleri üzerindeki gerilmeleri arttırdığı bilinmektedir. Bu tür depremlerden sonra büyüklüğü 5 civarında olabilecek artçı depremlerin veya farklı segmentlerdeki depremlerin hasarlı binalara vereceği etki dikkate alınarak, hasarlı binalara yetkililerce binalara giriş izni verilmeden girilmemesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın valilik ve AFAD tarafından yapılan resmi açıklamalara itibar etmesi önemlidir” ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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