Prof. Dr. Irmak: Depremin sığ derinlikte olması, kötü zeminlerde hissedilebilirliğini artırdı

KOCAELİ Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Irmak, İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Depremin sığ bir derinlikte olması, depremin özellikle kötü zeminlerde hissedilebilirliğini artırmıştır” dedi.

KOÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Irmak, DHA muhabirine telefonda Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında olan 6.2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Irmak, “Bugün meydana gelen deprem, olası büyük Marmara Depremini hatırlatması bakımından önemli bir depremdir. Depremin meydana geldiği yer Avrupa Sismoloji Merkezi’nin ilk çözümleme sonuçlarına göre 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin batısında yer almaktadır. Yine ilk çözümlemelerine göre sağ yönlü doğrultu atımlı faylanma mekanizması olarak verilmektedir. Bu da bize depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın üzerinde olmasının daha muhtemel olduğunu göstermektedir. Ancak depremi kaydeden farklı disiplinlere ait verilerin toplanması ve depremin kaynak özelliklerinin yeniden çözümlenmesi ile birlikte bu yorumların doğruluk payları artacaktır” diye konuştu.