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        Şüphelilerin aracını lastiklerine ateş ederek durdurdular

        KOCAELİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) hırsızlık amacıyla geldiği öne sürülen 5 kişinin içinde bulunduğu minibüse özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:02 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:05
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        Şüphelilerin aracını lastiklerine ateş ederek durdurdular
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        KOCAELİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) hırsızlık amacıyla geldiği öne sürülen 5 kişinin içinde bulunduğu minibüse özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Ön lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtaki şüpheliler, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

        Olay, sabah saatlerinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Güvenlik görevlileri, hırsızlık amacıyla geldikleri öne sürülen 5 kişiyi fark etti. Minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilere müdahale eden güvenlik görevlileri, aracı ön lastiklerine ateş edip durdurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İlk incelemede sanayi sitesinde herhangi bir hırsızlık olayını gerçekleştiremeden yakalandıkları belirlenen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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