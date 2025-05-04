Boluspor - Yeni Malatyaspor: 10-1

51’inci dakikada hızla gelişen gelişen Boluspor atağında Dean Liço, Muhammed Göktürk Gök ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Furkan Aksuoğlu, kırmızı kart göstererek Muhammed Göktürk Gök’ü müsabakadan ihraç etti.

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