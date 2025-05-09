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        Beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)

        GERİDESOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER KALDIKazada hayatını kaybeden Saniye Yılmaz'dan geriye, sosyal medya hesabından paylaştığı motosikletli görüntüler kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:59 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:05
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        Beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)
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        GERİDESOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER KALDI

        Kazada hayatını kaybeden Saniye Yılmaz'dan geriye, sosyal medya hesabından paylaştığı motosikletli görüntüler kaldı. Motosiklet kullanırken çektiği bir videoyu, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" notuyla paylaşan Yılmaz, başka bir motosiklet videosunda ise "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" ifadelerini kullanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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