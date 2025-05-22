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        İş makinesinden düşen 3 işçi yaralandı

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada forkliften düşen 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 20:57 Güncelleme: 22.05.2025 - 21:00
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        İş makinesinden düşen 3 işçi yaralandı
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        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada forkliften düşen 3 işçi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Dilovası OSB’de faaliyet gösteren bir saç fabrikasında iş makinesi forkliftin kasasında çalışma yaptıkları sırada 3 işçi, kasayla birlikte yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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