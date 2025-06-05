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        Kocaeli'de palet depolama sahasında yangın

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir firmaya ait palet depolama sahasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:52 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:55
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        Kocaeli'de palet depolama sahasında yangın
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        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde bir firmaya ait palet depolama sahasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

        Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde bir firmaya ait palet depolama sahasında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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