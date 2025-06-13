Ağıralioğlu: Memleketimizin ağırlaşan sorunlarını çözecek kadro hazırlığındayız

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Memleketimizin ağırlaşan sorunları var; bunları çözecek bir kadro hazırlığındayız” dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kocaeli il yöneticileriyle İzmit’te bulunan bir halı sahada düzenlenen maçta bir araya geldi. Maçı Ağıralioğlu’nun olduğu takım 6-1 kazanırken gollerin 4’ünü Ağıralioğlu attı. Maç sonrası açıklama yapan Ağıralioğlu, “Türkiye’de teşkilatlanma hızını 7- 8 ayda tamamlayabilmek, 7- 8 ayda bütün partileriyle ister türkü meclislerinde ister spor sahalarında ister siyaset meydanlarında, memleketin yarınlarına coşkuyla koşan bir takımız. Gecenin bu saatinde bu kadar coşkuyla toplanabilen bir hareket, memleketin bütün sorunlarını omuzlama kondisyonu biriktiriyor. Büyük bir coşku var. Arkadaşlarımız, bütün teşkilatlarımız 24 saat çalışacak kadar coşkulular. Bu, bugün sahada gördüğümüz coşkudan da belli. Eylüle, ekime kadar sahadaki bütün varlığımızı, gücümüzü milletimizin duyacağı şekle dönüştüreceğiz” diye konuştu.