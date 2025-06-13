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        Kazı alanındaki su birikintisine giren köpek kamerada

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, 'Cesur' adlı çoban köpeği, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) ekiplerinin kazı yaptığı alandaki su birikintisine girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:32 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:35
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        Kazı alanındaki su birikintisine giren köpek kamerada
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        KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde, 'Cesur' adlı çoban köpeği, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) ekiplerinin kazı yaptığı alandaki su birikintisine girdi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kandıra ilçesinde altyapı çalışması yürüten İSU ekiplerinin kazı yaptığı alanda çamurlu su birikintisi oluştu. Çalışanların ‘Cesur’ adını verdiği çoban köpeği, serinlemek için su birikintisine girdi. Köpeğin dakikalarca suyun içinde kaldığı anlar, çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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