Kazı alanındaki su birikintisine giren köpek kamerada

Kandıra ilçesinde altyapı çalışması yürüten İSU ekiplerinin kazı yaptığı alanda çamurlu su birikintisi oluştu. Çalışanların ‘Cesur’ adını verdiği çoban köpeği, serinlemek için su birikintisine girdi. Köpeğin dakikalarca suyun içinde kaldığı anlar, çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi.

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde, 'Cesur' adlı çoban köpeği, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) ekiplerinin kazı yaptığı alandaki su birikintisine girdi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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