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        Kocaelispor, Aleksandar Jovanović ile anlaştı

        SÜPER Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Sırp file bekçisi Aleksandar Jovanović ile anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:15 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:20
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        Kocaelispor, Aleksandar Jovanović ile anlaştı
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        SÜPER Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Sırp file bekçisi Aleksandar Jovanović ile anlaştı.

        Kocaelispor, 32 yaşındaki Sırp kaleci Aleksandar Jovanović’in transferi konusunda kulübü Partizan ile anlaştığını açıkladı. Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Aleksandar Jovanović'in, ekonomik ve tescil haklarını elinde bulunduran Sırbistan Futbol Federasyonu'na tescilli FK Partizan ile kulübümüz arasında futbolcunun kulübümüze nihai transferi hususunda transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu Aleksandar Jovanović, ileri transfer görüşmeleri yapmak ve akabinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize davet edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Aleksandar Jovanović 2024-2025 sezonunda çıktığı 30 lig maçının 14’ünde kalesini gole kapattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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