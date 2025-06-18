Kocaelispor, Aleksandar Jovanović ile anlaştı

SÜPER Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Sırp file bekçisi Aleksandar Jovanović ile anlaştı.

Kocaelispor, 32 yaşındaki Sırp kaleci Aleksandar Jovanović’in transferi konusunda kulübü Partizan ile anlaştığını açıkladı. Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Aleksandar Jovanović'in, ekonomik ve tescil haklarını elinde bulunduran Sırbistan Futbol Federasyonu'na tescilli FK Partizan ile kulübümüz arasında futbolcunun kulübümüze nihai transferi hususunda transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu Aleksandar Jovanović, ileri transfer görüşmeleri yapmak ve akabinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize davet edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Aleksandar Jovanović 2024-2025 sezonunda çıktığı 30 lig maçının 14’ünde kalesini gole kapattı.