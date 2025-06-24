Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerinde meydana geldi. Naim Kurban yönetimindeki 41 ASD 506 plakalı motosiklete, M.T.K. yönetimindeki 35 BMZ 32 plakalı otomobil çarptı. Kazada Naim Kurban olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki oğlu Mert Ali Kurban ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mert Ali Kurban, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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