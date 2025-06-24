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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Naim Kurban (48) yaşamını yitirdi, arkasındaki oğlu Mert Ali Kurban (8) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 01:58 Güncelleme: 24.06.2025 - 02:05
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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı
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        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Naim Kurban (48) yaşamını yitirdi, arkasındaki oğlu Mert Ali Kurban (8) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerinde meydana geldi. Naim Kurban yönetimindeki 41 ASD 506 plakalı motosiklete, M.T.K. yönetimindeki 35 BMZ 32 plakalı otomobil çarptı. Kazada Naim Kurban olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki oğlu Mert Ali Kurban ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mert Ali Kurban, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü M.T.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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