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        Zabıta memuru intihar girişiminde bulundu, belediye başkanı da yaralandı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki belediyede zabıta memuru olarak görev yapan Kerim Doğan (35), başkanlık makamında intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 20:10 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:15
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        Zabıta memuru intihar girişiminde bulundu, belediye başkanı da yaralandı
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        KOCAELİ’nin Darıca ilçesindeki belediyede zabıta memuru olarak görev yapan Kerim Doğan (35), başkanlık makamında intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Bu sırada tabancadan çıkan mermi Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın kolunu sıyırdı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Darıca Belediyesinden yapılan açıklamada Doğan’ın psikolojik sorunları nedeniyle intihar girişimi sırasında Başkan Bıyık’ın da yaralandığı belirtilerek, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı ifade edildi.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Darıca Belediyesi’nde meydana geldi. İddiaya göre belediyede 2 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan Kerim Doğan, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile konuşmak için başkanlık makamına gitti. Taraflar arasında görüşme sırasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışmada Doğan, yanında bulunan tabanca ile kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Bu sırada kurşun, Belediye Başkan’ı Bıyık’ın kolunu da sıyırdı.

        Belediye personelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Bıyık’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İntihar girişiminde bulunan ve tabancayla başına ateş eden zabıta memuru Kerim Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

        Belediyenin sosyal medya hesabından olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde, belediyemizde görevli bir personelimizin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunması sonucu, olay yerinde bulunan Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık seken bir kurşunla yaralanmıştır. Başkanımız derhal Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan sadece ufak bir sıyrıkla etkilendiği tespit edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altındadır” ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı belirtilerek, “Yaşanan bu üzücü olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, konu emniyet ve yargı makamlarının takibindedir. Sürece dair gelişmeler oldukça kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten ve konuyla ilgili bilgi almak isteyen tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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