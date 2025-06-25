Kocaeli'de çöp depolama alanında yangın (2)

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama tesisinin evsel atık kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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