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        Gebze Ticaret Odası'ndan 'Meslek Liseleri Geleceğimizin Meselesi' projesi

        GEBZE Ticaret Odası (GTO), gençlerin istihdam piyasasına daha güçlü ve nitelikli bir şekilde hazırlanmasını sağlamak, meslek liselerinin toplumsal farkındalığını artırmak ve Türkiye'nin üretim gücüne katkı sağlamak 'Meslek Liseleri Geleceğimizin Meselesi' projesini hayata geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:02 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:05
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        Gebze Ticaret Odası'ndan 'Meslek Liseleri Geleceğimizin Meselesi' projesi
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        GEBZE Ticaret Odası (GTO), gençlerin istihdam piyasasına daha güçlü ve nitelikli bir şekilde hazırlanmasını sağlamak, meslek liselerinin toplumsal farkındalığını artırmak ve Türkiye'nin üretim gücüne katkı sağlamak 'Meslek Liseleri Geleceğimizin Meselesi' projesini hayata geçirdi. Bu proje ile yalnızca mesleki eğitimi tanıtmakla kalınmıyor, aynı zamanda gençlere meslek sahibi olmanın bir ayrıcalık ve güç olduğunu hissettirmek hedefleniyor.

        Proje kapsamında Gebze Center AVM'de iki kez etkinlik düzenlendi. Etkinlik, hem gençlerden hem de ailelerden büyük ilgi gördü. Etkinlikte bölgedeki meslek liseleri stant açarak okullarını, atölyelerini ve projelerini tanıttı. Öğrenciler, öğretmenler ve aileler; bilimsel deneyler, uygulamalı eğitimler ve mesleki sunumlara katıldı. Ziyaretçilere farklı meslek alanları tanıtıldı, kariyer yönlendirmeleri yapıldı. Bu etkinlikler sayesinde, gençler meslek liselerinin sunduğu fırsatlarla tanıştı, ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerle bağ kurdu. Aynı zamanda toplumda mesleki eğitime yönelik olumlu bir algının oluşmasına katkı sağlandı.

        'ALTIN BİLEZİK' TİYATROSUYLA MESLEKİ EĞİTİM SAHNEDEYDİ

        Aynı zamanda sahnelenen 'Altın Bilezik' tiyatro oyunu ile meslek sahibi olmanın değeri gençlerin gözünden, etkileyici bir dille ortaya koyuldu. Yaklaşık 3 bin öğrenci, profesyonel tiyatro sanatçılarının sahnelediği bu oyunla buluşturularak hem eğitici hem de ilham verici bir deneyim yaşadı.Bu sanatsal çalışma, gençlerde meslek bilincini pekiştirmek ve meslek liselerine dair önyargıları kırmak amacıyla özel olarak kurgulandı. Oyun gelecek yılda orta okul 7. Sınıf öğrencileri başta olmak üzere tüm orta okul öğrencileri ile buluşmaya devam edecek.

        'MESLEK LİSELERİ ÜRETİMİN OMURGASIDIR'

        Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, "Meslek liseleri sadece bireylerin değil, Türkiye'nin kalkınmasının, üretim devriminin ve milli gücünün temel taşıdır. Bugün teknolojiyle yarışan, ihracatta rekora koşan, istihdamda istikrarı yakalayan ülkelerin ortak bir sırrı var; güçlü bir mesleki eğitim sistemi. Onlar biliyor ki; fabrika duvarlarını yükseltmek, ancak atölyede alın teriyle, okul sıralarında bilgiyle mümkündür. İşte biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Türkiye'nin geleceğini sınıf sınıf, tezgâh tezgâh, beceri inşa eden meslek liselerine artık daha fazla değer, daha fazla görünürlük ve daha fazla destek vermek zorundayız. Bu projeyle gençlerimize yalnızca meslek tanıtmıyoruz; onlara diyoruz ki: senin emeğin bu ülkenin gücüdür. Senin ustalığın Türkiye'yi ayağa kaldırır. Yeteneklerine sahip çık, cesur ol, üret. Çünkü senin elinle Türkiye yükselecek. Meslek sahibi olmak, artık bir zorunluluk değil, bir ayrıcalık, bir güç, bir prestijdir. Ve biz inanıyoruz ki: Meslek liseleri güçlenirse; Türkiye üretir, Türkiye üretirse; yarınlara sadece yetişmez, öncülük eder" dedi.

        GTO, projedeki temel amacını şöyle açıkladı:

        "Meslek liselerinin görünürlüğünü ve tercih edilirliğini artırmak,

        "Sanayi ile entegre çalışacak, teknolojiye hâkim ve uygulama becerisi yüksek bireyler yetişmesini desteklemek,

        "Gençleri kendi potansiyelleri doğrultusunda yönlendirmek

        "En önemlisi, eğitim - üretim - istihdam zincirini güçlendirmektir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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