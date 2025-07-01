Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile motosiklet çarptı; 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:34 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile motosiklet çarptı; 2 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza sırasında savrulan motosiklete çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç da yol kenarındaki bariyere çarptı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen 17 TK 034 plakalı otomobilin sürücüsü E.A., arıza nedeniyle aracını emniyet şeridinde durdurdu. Aynı yöne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KNF 338 plakalı motosiklet otomobile çarptı. Savrulan motosiklete çarpmamak için manevra yapan Y.D.’nin kullandığı 34 MTS 956 plakalı hafif ticari araç ise yol kenarındaki bariyere vurdu. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        2 yaralı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre yoğunluk oluştu. Polis ekipleri tarafından kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kamyon ile çarpışan TIR'ın şoförü yaralandı
        Kocaeli'de kamyon ile çarpışan TIR'ın şoförü yaralandı
        Kocaeli'de, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi hakkında su...
        Kocaeli'de, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi hakkında su...
        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonette 9 kilogram kokain ele geçirildi
        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonette 9 kilogram kokain ele geçirildi
        Bisikletten düşen 10 yaşındaki Yusuf öldü
        Bisikletten düşen 10 yaşındaki Yusuf öldü
        Kocaeli ve Sakarya'da 214 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Kocaeli ve Sakarya'da 214 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Kocaeli'de volkanik cürufla yetiştirilen ürünlerin sulaması yağmur suyuyla...
        Kocaeli'de volkanik cürufla yetiştirilen ürünlerin sulaması yağmur suyuyla...