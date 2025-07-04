Kocaeli'de ağaçlık bölgede yangın (2)

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki ağaçlık bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışmaları ve yanan alan dronla görüntülendi. Bölgeye gelen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerden bilgi aldı.

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