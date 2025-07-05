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        Alacak meselesinde öldürülen baba ile oğlu toprağa verildi (2)

        ZANLITUTUKLANDIKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dün akşam saatlerinde alacak meselesi nedeniyle Mehmet Canımoğlu (60) ile oğlu Aykut Canımoğlu'nu (30) tabancayla ateş ederek öldüren İzzet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 00:11 Güncelleme: 05.07.2025 - 00:15
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        Alacak meselesinde öldürülen baba ile oğlu toprağa verildi (2)
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        ZANLITUTUKLANDI

        Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde dün akşam saatlerinde alacak meselesi nedeniyle Mehmet Canımoğlu (60) ile oğlu Aykut Canımoğlu’nu (30) tabancayla ateş ederek öldüren İzzet K., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İzzet K., savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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