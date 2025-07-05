Alacak meselesinde öldürülen baba ile oğlu toprağa verildi (2)

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde dün akşam saatlerinde alacak meselesi nedeniyle Mehmet Canımoğlu (60) ile oğlu Aykut Canımoğlu’nu (30) tabancayla ateş ederek öldüren İzzet K., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İzzet K., savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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