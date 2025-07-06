Çınar ağacının kırılan dalının altında kalan 3 kişi yaralandı

Olay, saat 14.30 sıralarında Değirmendere Yalı Mahallesi Çınarlık Meydan'da meydana geldi. Çınar ağacının kırılan dalı, 3 kişinin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Gölcük Arama Kurtarma (GESOTİM) ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından dalın altında sıkışan 3 kişi çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri meydanının etrafına şerit çekerek bölgeye yaya girişlerini kapattı.

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