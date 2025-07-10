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        Midibüsün altına kalan yaya ağır yaralandı: O anlar kamerada

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçerken midibüsün altında kalan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:53 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:53
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        Midibüsün altına kalan yaya ağır yaralandı: O anlar kamerada
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçerken midibüsün altında kalan M.M. (78) ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Kocaçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan M.M.’ye, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen servis midibüsü çarptı. M.M. midibüsün altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Midibüsün altından çıkarılan M.M., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.M.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; virajı dönen midibüsün yolun karşısına geçmekte olan M.M.’ye çarptığı ve yayanın aracın altında kaldığı anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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