Midibüsün altına kalan yaya ağır yaralandı: O anlar kamerada

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; virajı dönen midibüsün yolun karşısına geçmekte olan M.M.’ye çarptığı ve yayanın aracın altında kaldığı anlar yer alıyor.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Kocaçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan M.M.’ye, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen servis midibüsü çarptı. M.M. midibüsün altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Midibüsün altından çıkarılan M.M., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.M.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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