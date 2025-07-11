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        Amca husumetli olduğu yeğenlerine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

        KARDEŞLERTOPRAĞA VERİLDİKocaeli'nin Kartepe ilçesinde aralarında husumet bulunan amcaları F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:42 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:42
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        Amca husumetli olduğu yeğenlerine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
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        KARDEŞLERTOPRAĞA VERİLDİ

        Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde aralarında husumet bulunan amcaları F.Y. tarafından tabancayla öldürülen Gazi Zafer Yaman (26) ve ağabeyi Güven Yaman’ın (27) cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri tarafından teslim alındı. Sarımeşe Merkez Camisi’nde öğle namazına ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yaman kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.

        F.Y.’nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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