Amca husumetli olduğu yeğenlerine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde aralarında husumet bulunan amcaları F.Y. tarafından tabancayla öldürülen Gazi Zafer Yaman (26) ve ağabeyi Güven Yaman’ın (27) cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri tarafından teslim alındı. Sarımeşe Merkez Camisi’nde öğle namazına ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yaman kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.

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