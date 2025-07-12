Kocaeli merkezli 19 ilde dolandırıcılık operasyonu; 38 gözaltı (2)
26ŞÜPHELİ TUTUKLADI Kocaeli merkezli 19 ilde sahte araç kiralama ilanlarıyla 74 kişiyi dolandıranlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 26'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
26ŞÜPHELİ TUTUKLADI
Kocaeli merkezli 19 ilde sahte araç kiralama ilanlarıyla 74 kişiyi dolandıranlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 26’sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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