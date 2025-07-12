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        Kocaeli merkezli 19 ilde dolandırıcılık operasyonu; 38 gözaltı (2)

        26ŞÜPHELİ TUTUKLADI Kocaeli merkezli 19 ilde sahte araç kiralama ilanlarıyla 74 kişiyi dolandıranlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 26'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 00:51 Güncelleme: 12.07.2025 - 00:55
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        Kocaeli merkezli 19 ilde dolandırıcılık operasyonu; 38 gözaltı (2)
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        26ŞÜPHELİ TUTUKLADI

        Kocaeli merkezli 19 ilde sahte araç kiralama ilanlarıyla 74 kişiyi dolandıranlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 26’sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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