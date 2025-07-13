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        Kandıra'da kavga: 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:10
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        Kandıra'da kavga: 2 yaralı
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        KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan E.Ü. ve C.Ü. yaralandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak’ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasından çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurulan E.Ü. ve C.Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından E.Ü. ile C.Ü. Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma gerçekleştirildi.

        Polis, av tüfeğiyle ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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