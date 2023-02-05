Ormanya'ya gelen ziyaretçiler, doğanın sesini akustik ortamda dinliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanya'ya gelen ziyaretçiler, doğanın sesini akustik ortamda dinliyor

AA

Ormanya'ya gelen ziyaretçiler, doğanın sesini akustik ortamda dinliyor

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli'de, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'da ziyarete açılan "Ormanın Sesi" alanıyla insanların doğa ile bağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ormanya'da, megafon biçimindeki kapıdan geçen ve 7 metre boyunda "Orman Adam" tarafından "Ormanda WiFi yok ama daha iyi bir bağlantı bulacağıma söz veriyorum" yazısıyla karşılanan ziyaretçiler, buradaki megafonlar sayesinde doğadaki sesleri daha yoğun dinleyebiliyor.

Dünyanın 9 farklı noktasında bulunan ormanların ses kayıtlarının da dinlenebildiği alanda zaman geçiren vatandaşlar, ağaç ve kuş sesleri eşliğinde gezinti yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, AA muhabirine, 3 ay gibi kısa bir zamanda tamamlanan projede alandaki malzemelerin geri dönüştürülebilen ürünlerden tercih edildiğini ve tüm yapıların ahşaptan tasarlandığını belirtti.

Tasarımların doğayla uyum içerisinde olmasına özen gösterdiklerine işaret eden Özyılmaz, alanda 6 dev ahşap megafon bulunduğunu ifade etti.

- "Doğadaki saf sesi duyabilirsiniz"

Özyılmaz, megafon yapıların içine girildiğinde ormandaki seslerin akustik olarak daha yoğun duyulduğunu anlatarak, "Örneğin kuş, yaprak ve rüzgar sesini normalden daha yoğun duyabiliyorsunuz. Alanda 10 ses düzeneği var. Bu düzeneklerde baykuşun panoramik ses duyum eşiğini ya da filin dev kulaklarındaki ses duyum eşiğini duyabiliyorsunuz. En önemli kısımlardan biri dünya ormanlarının sesleri haritası. Güney Amerika'daki Amazon Ormanları, Amerika'daki Yellowstone Ulusal Parkı ve Asya'daki yağmur ormanlarının seslerini karekodla dinleyebiliyorsunuz. Ve Ormanya'da duyduğunuz sesleri kaydedip buraya yükleyebiliyorsunuz." diye konuştu.

Alanın geçen hafta hizmete açıldığını ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Özyılmaz, Ormanya'da ağaçkakanların, rüzgarda sallanan ağaçların kökünün ve yağmur sesi gibi birçok sesin daha kuvvetli duyulabildiğini söyledi.

"Aslında, işitmenin yanında sizi düşünmeye de sevk ediyoruz. Dinlerken düşünmeye sevk ediyoruz. İnsanların günümüzde doğayla zayıflayan bağlarının yeniden güçlenmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullanan Özyılmaz, Ormanya'da yeni hizmet alanları oluştururken dünyadaki çalışmaları da incelediklerini vurguladı.

Özyılmaz, bu konseptte başka bir projeye rastlamadıklarını belirterek, "Ormanın Sesi" alanında en keyifli dönemin bahar mevsimi olacağını dile getirdi.

Ziyaretçilerden Samet Sarıyıldız, ailesi ile Ormanya'ya geldiğini ifade ederek, her ziyaretlerinde farklı bir alanla karşılaşmanın güzel olduğunu söyledi.

Özellikle Orman Kütüphanesi'ni çok beğendiklerini anlatan Sarıyıldız, "Ormanın Sesi alanı da gayet güzel. Biraz teknolojiden uzak olmak bazen ihtiyaç." dedi.

Başak Sarıyıldız da ilk defa ziyaret ettikleri Ormanın Sesi alanını çok beğendiklerini belirterek, doğayla iç içe olmanın huzur verdiğini dile getirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları Kocaeli'de yapılacak
YEREL HABERLER Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları ...
(Görüntülü) OTOMOBİL İLE CİP KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 6 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL İLE CİP KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 6 ...
OTOMOBİL İLE CİP KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 6 YARALI
YEREL HABERLER OTOMOBİL İLE CİP KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 6 YARALI
Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 ...
(Görüntülü) KOCAELİ - HALUK LEVENT ARACI OLDU, KAĞIT HELVALAR İZLEYENLERE DAĞITILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ - HALUK LEVENT ARACI OLDU, KAĞIT ...
Haluk Levent aracı oldu, kağıt helvalar izleyenlere dağıtıldı
YEREL HABERLER Haluk Levent aracı oldu, kağıt helvalar izleyenlere ...
Kocaeli'de rüşvet aldığı iddia edilen icra memuru tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de rüşvet aldığı iddia edilen icra memuru ...
Kartepe Kış Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Kartepe Kış Festivali sona erdi
Kartepe Kış Festivali yoğun katılımla başladı
YEREL HABERLER Kartepe Kış Festivali yoğun katılımla başladı
ABD savaş gemisi USS Nitze, Kocaeli'de demirledi
YEREL HABERLER ABD savaş gemisi USS Nitze, Kocaeli'de demirledi
(Görüntülü)ABD SAVAŞ GEMİSİ İZMİT KÖRFEZİ&#039;NDE
YEREL HABERLER (Görüntülü)ABD SAVAŞ GEMİSİ İZMİT KÖRFEZİ'NDE
(Görüntülü)- HİÇ SİGARA İÇMEDİ AMA 3 BİN PAKETLİK &#039;TARİHİ&#039; SİGARA KOLEKSİYONU OLUŞTURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)- HİÇ SİGARA İÇMEDİ AMA 3 BİN PAKETLİK ...
ABD savaş gemisi, İzmit Körfezi´nde
YEREL HABERLER ABD savaş gemisi, İzmit Körfezi´nde
Hiç sigara içmedi ama 3 bin paketlik 'tarihi' sigara koleksiyonu oluşturdu
YEREL HABERLER Hiç sigara içmedi ama 3 bin paketlik 'tarihi' sigara ...
Kocaeli'de binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Kocaeli'de binanın çatı katında çıkan yangın hasara ...
Kocaeli'de 5 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 5 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de kamyon şoförü aracının kasasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de kamyon şoförü aracının kasasında ölü ...
Kamyonun kasasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kamyonun kasasında ölü bulundu
(Görüntülü) LİTERATÜRE GİREN O ANNE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) LİTERATÜRE GİREN O ANNE, SON YOLCULUĞUNA ...
Literatüre giren o anne, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Literatüre giren o anne, son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kocaeli Dijital İletişim Kampı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kocaeli ...
Kocaeli'de doğal gaz patlamasının ardından kaldırıldığı hastanede ölen kişi defnedildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de doğal gaz patlamasının ardından ...
(Görüntülü) FAHRETTİN ALTUN HAKİKATİN ÖNEMİNİ YİTİRMESİ VE YALANIN SIRADANLAŞMASI EN BÜYÜK TEHLİKE (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) FAHRETTİN ALTUN HAKİKATİN ÖNEMİNİ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.